Swizz Beatz VS Timbaland : retour sur un battle Verzuz d'exception

Verzuz vient de rentrer dans l'histoire avec la revanche très attendue entre Timbaland et Swizz Beatz.

par Team Mouv'

Si les lives Verzuz ont su nous en mettre plein la vue avec des battles d'exception, que ce soit Method Man vs Redman, Nelly vs Ludacris, DMX vs Snoop Dogg, en passant par Brandy vs Monica, la plateforme vient de placer la barre encore un cran au dessus avec la revanche entre Timbaland et Swizz Beatz, les créateurs de Verzuz .

Timabaland vs Swizz Beatz

Si les deux compères s'étaient déjà affrontés lors de la première édition de Verzuz afin d'inaugurer leur nouveau concept de rap battle, créé pendant le premier confinement en mars 2020 : c'est plus d'un an après le lancement de la plateforme que les deux producteurs ont offert au public une revanche sur scène et en grande pompe. C'était ce dimanche 30 mai au LIV un club situé à Miami, que le duo s'est affronté à nouveau pendant près de deux heures en enchaînant leurs meilleures productions . L'occasion pour les fans de se remémorer de grands classiques comme Upgrade U de Beyonce, Famous de Kanye West, Jigga What, Jigga Who de Jay - Z et de nombreux autres .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Diffusé également live sur la plateforme, ce Verzuz marquera un tournant dans l'histoire des battles, que ce soit pour la culture et son héritage porté par tous ces classiques qui ont bercé toute une génération et façonné l'industrie musicale et les nouveaux artistes émergents .