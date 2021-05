DMX : le trailer incroyable de son nouvel album va vous donner des frissons

Le premier trailer du prochain album de DMX se dévoile et les frissons sont garantis.

par Team Mouv'

Le nouvel album de DMX va bientôt voir le jour : un projet très attendu car si proche dans le temps du décès de ce dernier qui a laissé toute une communauté en deuil . Son décès marquait la fin d'une époque culte du rap des années 90, une légende s'en est allée et avec lui les souvenirs d'un âge d'or du rap us . Son impact restera à jamais gravé dans les codes de ce genre musical devenu aujourd'hui une référence dans la pop culture .

Un album posthume

Si la nouvelle de son décès brutal nous laissait sans voix, dans le même souffle l'annonce d'un album posthume redonnait un peu de réconfort aux fans qui pourront découvrir des morceaux inédits à travers un nouvel album hommage . À quelques jours de la sortie officielle du projet, prévue pour le 28 mai prochain, un premier trailer vient d'être dévoilé pour présenter Exodus, le 8ème album de DMX . C'est Swizz Beatz qui a partagé sur ses réseaux un teaser d'une minute, composé d'une multitude d'images et de séquences variées, dans lesquelles apparait DMX à différents moments de sa vie . En observant plus atttentivement le trailer, on remarque également une multitude d'images cultes : que ce soit La Haine, Malcom X, Mohammed Ali . . . Une courte vidéo certes mais forte en émotions et frissons garantis, de quoi donner envie de découvrir l'album sans attendre . En attendant la sortie de l'album, on vous laisse découvrir le teaser juste en dessous :

