Swizz Beatz explique pourquoi il y a tant de feats sur l'album de DMX

Swizz Beatz s'est exprimé sur le prochain album de DMX, "Exodus", et explique pourquoi le projet compte autant de collaborations.

par Team Mouv'

Le prochain album de DMX, Exodus, sortira le vendredi 28 mai, avec des apparitions de Griselda, JAY - Z, Nas, Lil Wayne, Snoop Dogg, Moneybagg Yo, Bono, Alicia Keys, Infrared & Cross, et plus encore. Un des morceaux issu du projet, Hood Blues, est d'ailleurs déjà disponible .

Étant donné le rôle majeur qu'il a joué dans l'élaboration de l'album, Swizz Beatz a pris un moment pour parler d'Exodus dans une interview accordée à la radio Apple Music 1 . Bien que de nombreux sujets aient été abordés, l'un des moments les plus intéressants est survenu lorsque Swizzy s'est exprimé sur le nombre considérable d'invités sur le projet . "Nous avons eu une conversation avec X, et je lui ai dit, yo, je sais que tu n'aimes pas beaucoup les featurings, mais je pense qu'il est temps que les gens voient que d'autres personnes t'aiment aussi et que tu es respecté par des artistes, sérieux ."

DMX sceptique concernant les collabs

"Même si tu es humble, même si tu n'es pas vraiment fans de featuring, amusons - nous avec ça, sortons du lot", poursuit - il . "Ensuite, l'album suivant, nous pourrons revenir à la façon dont tu voulais le faire, mais amusons - nous . Donnons - leur quelque chose qu'ils n'attendent pas__ . Ils ne s'attendent pas à te voir avec Bono . Ils ne s'attendent pas à toi et Alicia . Ils ne s'attendent pas à te voir avec Jay et Nas sur un seul morceau . Tu vois ce que je veux dire ?"

"Il a adoré l'idée, mais il était un peu sceptique à ce sujet parce que d'un côté il aimait travailler avec eux, mais de l'autre, il s'est rendu compte que c'était moins de travail pour lui . Il disait 'oh, je ne dois faire que trois couplets seulement ? ! Bon bah ok, dis à Lil Wayne que c'est parti alors' . C'était vraiment des bons moments ."