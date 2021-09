Sur scène, Drake dit que J.Cole est l’un des plus grands rappeurs

Drake complimente J.Cole en direct de son concert.

par Team Mouv'

Il y a quelques jours, J . Cole a rappelé dans un couplet que ses fans le classent en troisième position après Drake et Kendrick Lamar . Drizzy a répondu à son tour en direct de son concert, et pour lui, c'est Cole le number one !

"Tu es vraiment ( . . . ) l'un des plus grands rappeurs"

Comme le rapporte Complex, lors d'un concert à Miami ce 24 septembre 2021, Drake a voulu remercier J . Cole pour le compliment qu'il a glissé dans sa reprise de Pipe Down intitulée Heaven’s EP__ .

Dans la vidéo du concert ci - dessous, ( vers 3:30 ) Drizzy s'adresse à cœur ouvert à son pote : "Tu sais, tu as fait ce freestyle sur 'Pipe Down' l'autre jour . Tu disais dans ce freestyle qu'ils t'avaient donné le bronze ou autre, moi et Kendrick . . . Je veux juste que tu comprennes quelque chose . Tu es vraiment, sans aucun doute, l'un des plus grands rappeurs à avoir jamais touché un micro . "

Drake n'en a pas fini là et continue : "Je veux juste te faire savoir qu'il y a beaucoup trop de gens dans le monde qui pensent et savent que Cole est en première position" . Il ajoute : "Je t'aime de tout mon cœur, tu es mon frère, un de mes artistes préférés__ . J'ai toujours apprécié que tu me fasses venir ici . " Ça c'est de l'amitié !

