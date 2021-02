Superbowl : Tom Brady fête la victoire sur "Many Men" de 50 Cent, le rappeur réagit

Tom Brady a récemment partagé une story sur Instagram pour célébrer la toute récente victoire des Buccaneers au Superbowl. Dans celle-ci, il utilise l'un des gros classiques de 50 cent : "Many men".

par Team Mouv'

Comme chaque année, le Superbowl est ( en plus d'un des événements sportifs les plus importants de l'année aux Etats - Unis ) l'occasion de célébrer les musiques qui ont marqué leur période . En 2021, c'est The Weeknd et son incroyable show de mi - temps qui restera dans les mémoires . Mais c'est aussi 50 Cent qui, d'une certaine manière, est parvenu à se faire une place à cette événement . . .

"Many Men" résonne encore, 18 ans après sa sortie

Si le rappeur n'a techniquement pas participé à la célébration du 7 février, c'est un de ses tubes les plus mythiques qui s'est frayé un chemin dans la story Instagram de Tom Brady, l'un des joueurs phares de l'équipe gagnante de cette saison ( les Buccaneers de Tampa Bay ) . Dans celle - ci, il célèbre la victoire de son équipe quelques jours plus tard, arborant fièrement le trophée au son de Many men de Fifty, extrait de son ultime classique Get Rich or Die Tryin'. Ce dernier n'a pas manqué de partager cette story sur son propre compte, arguant que "l'hymne des vainqueurs est toujours Many men".

Si la longévité des hits de l'artiste né dans le Queens n'est plus à prouver, c'est désormais souvent pour autre chose que de la musique qu'on entend parler de 50 . Récemment, il a évoqué sa volonté de réaliser un combat contre le champion de boxe Floyd Mayweather, ce que ce dernier a accepté .