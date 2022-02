Super bowl : Drake, Kanye West, The Weeknd, Jay-Z, Beyoncé... présents au match

Le Super Bowl a eu lieu ce 13 février 2022, avec son lot de personnalités, au rendez-vous pour l'événement de l'année.

par Team Mouv'

C'était l'événement de l'année : ce dimanche 13 février, le Super Bowl a eu lieu, avec son lot de personnalités : on ne compte plus les célébrités ayant choisi d'être présents pour le match mythique.

Un rendez-vous attendu avec une forte impatience : après l'annonce de la présence de Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre et Kendrick Lamar pendant la mi-temps du match, les fans ont eu du mal à se contenir. Finalement, le public a été plus que gâté : le SoFi Stadium a en effet accueilli un invité surprise, 50 cent, qui s'est joint à ses collègues musiciens pour un show hors du temps; et on a également assisté à la prise de parole de The Rock lors de l'ouverture.

"Où est Charlie?" dans les tribunes

Bien qu'ils soient le centre de l'attention, les musiciens n'étaient pour autant pas les seules célébrités présentes dans le SoFi Stadium ce 13 février : plus d'une star était venue pour ne pas manquer cet énorme rendez-vous, et les spectateurs ont pu s'amuser à chercher des figures connues dans l'audience.

On a ainsi reconnu Kanye West, qui avait amené ses aînés dans les tribunes du stade, accompagné de deux de ses potes : Tyga et YG. Dans les spectateurs, certains ont également aperçu Justin Bieber et sa femme Hailey et Kendall Jenner, ou encore Matt Damon. Plus discrets, Jay-Z et Beyoncé étaient aussi présents pour le match. On a pu retrouver The Weeknd et Doja Cat dans le public, ainsi que Drake- ou encore Joe Jonas et Sophie Turner.

Bref, un cluster de célébrités : l'avantage au Super Bowl, c'est que même si l'on ne s'intéresse pas au match, on peut toujours jouer à "Où est Charlie" dans les tribunes...