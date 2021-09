SpotemGottem : le rappeur US victime d'une fusillade

Le rappeur SpotemGottem dans un état critique après avoir été victime d'une fusillade.

par Team Mouv'

Ce vendredi 17 septembre, le rappeur SpotemGottem a été emmené aux urgences après avoir été victime d'une fusillade alors qu'il quittait son studio .

Connu surtout pour son titre Beat Box, qui a été suivi de bon nombre de remix, dont un de DaBaby, le rappeur a également connu le succès grâce à TikTok . Notamment grâce au "Junebug Challenge" qui a été l'une des dernières tendances, du fameux réseau social, dans laquelle les gens dansaient sur le titre Beat Box.

L'une des nouvelles pépites de l'année dernière s'est donc retrouvé au cœur d'une fusillade vers 3 heures du matin, rapporte TMZ. Alors assis coté passager, dans la voiture d'un de ses amis, le rappeur de Floride a été blessé par balle aux deux jambes, le conducteur, quant à lui, a été touché à la hanche . C'est au volant d'une autre voiture que les assaillants ont tiré, touchant au moins 22 fois la carrosserie de l'ami de SpotemGottem .

Selon son manager, le rappeur est actuellement dans un état stable, et devrait se rétablir complètement .

Quelques mois après les décès de Lil Loaded et King Von ce nouvel évènement démontre une montée des violences de la nouvelle génération de gangsta rappeurs. Une génération qui se met de plus en plus volontairement dans des situations dangereuses, à des fins de buzz ou de clashs, dont les issues s'avèrent souvent dévastatrices .