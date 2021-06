Soulja Boy, nouveau prétendant pour Kim Kardashian ?

Tout émoustillé par les dernières photos qu'elle a publié sur ses réseaux, Soulja Boy n'a pas résisté au charme de Kim K.

par Team Mouv'

Quatre mois après l'annonce de leur divorce, il semblerait que Kim Kardashian et Kanye West soient tous les deux passés à autre chose. Ce dernier a été photographié avec le mannequin Irina Shayk dans le sud de la France il y a quelques jours à peine . De son côté, Kim K est devenue la célibataire la plus courtisée du moment et plusieurs rumeurs lui inventent des relations à tout - va.

Bien décidée à profiter de sa vie de célibataire, la grande soeur de Kylie Jenner a publié plusieurs photos d'elle sur Instagram ce jeudi . Dans une ambiance humide, et très légèrement vêtue, Kim se retrouve sur un court de tennis en attendant un partenaire de jeu . "Qui pour un tennis ? ! " demande - t - elle . Evidemment les prétendants se sont rapidement faits connaitre . Plus de 3,5 millions de likes et 20 600 commentaires, Kim K fait tourner les têtes . Le rappeur Soulja Boy est un de ses admirateurs, et il n'a pas tardé à le faire savoir .

En réponse à la légende de la star de Keeping Up with the Kardashians, Soulja Boy a très clairement fait connaitre ses intentions : "Je veux jouer" a - t - il répondu. Direct et sans sous - entendus, Big Draco tente par tous les moyens d'attirer l'attention de Kim . Pas sûr que la maman célibataire soit très sensible à son charme .

