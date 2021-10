Soulja Boy gagnerait 100 000 dollars par jour

100 000 dollars par jour ! C'est ce que gagnerait Soulja Boy.

par Team Mouv'

Soulja Boy n'est peut - être plus un pilier dans les charts Billboard comme il l'était auparavant, mais cela ne lui fait pas mal aux poches .

3 millions de dollars par mois

Ce lundi 25 octobre, Soulja Boy a fait un Live Instagram pour afficher sa fortune tout en se moquant des "broke * ass ni * * as". Dans la vidéo, le rappeur a affirmé gagner 100 000 dollars par jour, soit environ 3 millions de dollars par mois : "Qu'est - ce qui ne va pas chez vous, les ni * * as fauchés, les sa * * * es ? Je me suis fait 100 000 dollars par jour, ni * * a". Cependant, les calculs sont devenus un peu flous lorsque Soulja Boy a affirmé plus tard avoir gagné "au moins 7 millions de dollars en un mois", ce qui représente environ 233 000 dollars par jour . . .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

À titre de comparaison, Soulja a gagné 6 millions de dollars en une année entière en 2010, lorsqu'il a fait son entrée dans la liste des "Hip Hop Cash Kings" de Forbes .

Alors d'où viennent ces sommes ? Et bien il semblerait que l'artiste de Chicago se soit lancé dans plusieurs économies dont certaines ont connu un grand succès . Sa société de savon par exemple a connu une augmentation stupéfiante de 3 000 % de ses ventes pendant la pandémie de COVID - 19 l'année dernière, tandis que cet été, il a fait son entrée dans l'industrie lucrative du cannabis en lançant sa propre marque d'herbe, Soulja Exotics.

En dehors de sa carrière musicale, Soulja Boy dirige toujours son label SODMG, qui compte dans ses rangs le rappeur du New Jersey Skinnyfromthe9 et, bizarrement, le fils de Tom Hanks, Chet Hanks . Au total, la valeur nette de Soulja Boy est estimée à environ 30 millions de dollars . Pas mal, mais il a encore un long chemin à parcourir pour rattraper son ennemi juré actuel, Kanye West, qui fait partie du club des milliardaires .