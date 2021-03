Snoop Dogg annonce son 18ème album en solo

Sur les réseaux sociaux, Snoop Dogg a annoncé la sortie prochaine de son 18ème album solo "From Tha Streets To Tha Suites".

Grosse période pour les fans de Snoop Dogg ! Le 26 mars, le rappeur West Coast créait la surprise en annonçant la tenue, en février 2022, d'un concert à l'Accor Hotel Arena avec de sacrés invités . Quelques jours plus tard, le Doggfather a lâché une nouvelle info, et pas des moindres : son 18ème album solo sortira prochainement.

Un single pour attendre l'album

C'est sur Instagram que le rappeur californien a fait son annonce . "Nouveau single extrait du nouvel album "From Tha Streets To Tha Suites" ( "de la rue jusqu'au suites" ) : "Roaches In My Ashtray" ( "mégots dans mon cendrier" ) , un nouveau single + une vidéo sortiront ce vendredi 2 avril", a - t - il lancé . Cette légende accompagne l'illustration du single, un cendrier posé sur une console de mix dans un studio, une ambiance que Snoop connait bien . En attendant l'album, Doggydogg envoie un son et un clip !

La date de sortie de l'album n'étant pas encore connue, les fans accueillent l'annonce d'un nouveau contenu de leur rappeur préféré les bras ouverts . Le site HypeBeast rapporte que c'est le second extrait de son prochain projet que dévoile Snoop, après le morceau C . E . O que vous pouvez checker juste ici :