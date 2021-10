Snoop Dogg victime d’un accident : il va bien, mais pas sa voiture

Snoop Dogg a eu un accident à Los Angeles, il s'en sort indemne mais sa voiture quant à elle a pris cher.

par Team Mouv'

Plus de peur que de mal ! Snoop Dogg a eu un accident de voiture pendant la nuit à cause d'une route très glissante . Il a tout fait pour rassurer ses fans, tout va bien pour lui, mais sa voiture est bonne pour la case garage !

Snoop nous a fait une frayeur

Comme il le rapporte dans une vidéo Instagram, Uncle Snoop, s'est crashé avec sa voiture sur la route pendant à Los Angeles. Il roulait la nuit du 5 octobre 2021 pendant une averse et sa voiture a dévié . Si on en sait pas plus sur les conditions de cet accident, on sait le plus important Snoop est sain et sauf ! Par contre sa voiture de luxe vintage est dans un sale état !

Dans la courte séquence il fait un zoom sur la roue de sa caisse bonne pour faire un tour chez le garagiste ! Après cet accident, le pneu est sorti de la jante qui, elle, est déformée par l'impact . D . O . Double G n'oublie pas d'interpeller ses fans et de leur rappeler de faire attention lorsqu'il pleut.

