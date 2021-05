Snoop Dogg veut réunir Dr. Dre, Eminem, Kendrick et 50 Cent au prochain Superbowl

Snoop Dogg a une drôle d'idée : réunir Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar et 50 Cent pour un show lors de la prochaine mi-temps du Superbowl.

par Team Mouv'

Tonton Snoop est déterminé à marquer l'histoire l'année prochaine . Le rappeur de 49 ans a fait part de sa nouvelle envie auprès de Yahoo dans une nouvelle interview. Le MC veut réunir tous ses potes - la crème de la crème - à l'occasion du Superbowl 2022 .

J'espère que la NFL sera intelligente et qu'elle prendra la bonne décision

En effet, l'événement sportif le plus regardé de la planète se tiendra au SoFi Stadium à Inglewood, dans la banlieue de Los Angeles . Et Snoop pense que c'est l'occasion ou jamais pour la NFL d'offrir un show légendaire à la mi - temps avec Dr . Dre, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent et lui - même .

"J'espère que la NFL sera intelligente et qu'elle prendra la bonne décision . Ça va se dérouler en Californie, donc ça fait sens . " avant d'ajouter "Je suis disponible, Dr . Dre est disponible, Eminem est disponible, Kendrick, 50 Cent . " Il conclut : "C'est à la NFL de faire le bon choix . Moi je ferais tout pour que ce soit énorme, les gens en parleront pendant 30 ans . "

On croise les doigts en imaginant cette réunion légendaire avec toutes les plus grandes stars de Death Row/Aftermath Records .