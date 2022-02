Snoop Dogg veut que Death Row Records soit le premier label NFT

Snoop a déclaré qu'il souhaitait que Death Row Records soit le premier label du métaverse.

Un pas de plus vers le monde 3 . 0 : Snoop Dogg, tout nouveau propriétaire de son label Death Row Records, a déclaré qu'il souhaitait être le premier label en NFT .

Tout commence comme un beau conte de fée : Snoop Dogg a racheté pour 4 milliards de dollars le label qui a lancé sa carrière, la marque Death Row Records, à MNRK Music Group . Un geste symbolique, qui avait réjouit ses fans . Il avait alors déclaré : "Je suis ravi et reconnaissant de l'opportunité qui m'est offerte d'acquérir la marque emblématique et culturellement significative Death Row Records, qui a une immense valeur future inexploitée" .

Un label NFT

Et, en effet, le Dogg a apparemment plus d'une idée pour développer Death Row Records . Dans une discussion sur Clubhouse, celui - ci a ainsi déclaré que "Death Row sera un label NFT" . Il développe : "On va envoyer nos artistes dans le métaverse . De la même façon qu'on a cassé le game en devenant le premier label indépendant à devenir major, je veux être la première major dans le métaverse" .

Avec une carrière musicale sans reproche, le californien a en effet un regard aiguisé sur le marketing musical : "si quelque chose est constant, c'est que l'industrie de la musique change en permanence", - t - il ainsi expliqué, avant d'ajouter : "la technologie Blockchain a le pouvoir de tout changer et de relancer les cartes en faveur des artistes et des fans, et on sera au premier rang".

Alors, est - ce les premiers moments d'une nouvelle époque pour la musique ? Seul l'avenir nous le dira .