Snoop Dogg veut diriger Death Row Records

Snoop Dogg souhaite devenir le boss de Death Row Records.

par Team Mouv'

Snoop Dogg veut contrôler et aider la maison de disques qui a contribué à son développement et à le faire connaître dans les années 1990.

Snoop Dogg en mode patron

Lors d'une interview sur le podcast "Million Dollaz Worth of Game" avec Wallo et Gillie, le rappeur, qui se prépare à sortir son nouveau projet Algorithm (sortie prévue le 19 novembre), a exprimé son envie d'être à la tête de Death Row Records : "Je pense que tout Death Row devrait être entre mes mains", a commencé Snoop. "Je devrais diriger cette me * de. Tout comme je suis en poste chez Def Jam, Death Row est plus important pour moi, car j'ai aidé à le créer."

"Je pense qu'ils devraient me donner ça et me laisser gérer cette me * de avec les produits dérivés, avec la musique dans le monde entier." a-t-il poursuivi, en ajoutant que Roddy Ricch, Ty Dolla $ign et YG feraient partie de sa liste des rappeurs suivis par le label.

Bien que le Blackstone Group soit actuellement aux commandes du label fondé par Suge Knight, Snoop pense pouvoir prendre le contrôle dans un avenir proche "Un petit oiseau m'a dit que ça pourrait venir à moi, et si c'est le cas, tu auras tout ce que je t'ai dit... Si je peux faire exploser Def Jam, qu'est-ce que je pourrais faire avec Death Row ? Imaginez un peu."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Alors que Snoop attend un emploi potentiel à la tête de Death Row Records, il s'entraîne actuellement en tant que consultant exécutif créatif et stratégique chez Def Jam Recordings, un rôle qu'il a annoncé en juin dernier. "Je n'ai pas eu la chance d'être sur Def Jam, mais j'ai toujours eu un rêve d'y être et d'être à l'endroit où le hip-hop est né", avait-il déclaré à l'époque.