Snoop Dogg : un fan paye 450 000 dollars pour être son voisin virtuel

Un internaute paye plus de 450 000 dollars pour être le voisin virtuel de Snoop Dogg.

Un collectionneur de NFT a dépensé plus de 450 000 de dollars pour une parcelle de terrain virtuel afin d'être le voisin de Snoop Dogg dans le nouveau monde interactif du rappeur, "Snoopverse".

Pas donné d'être le voisin de Snoop

"Snoopverse" est une communauté numérique qui réside dans The Sandbox, une plateforme basée sur Ethereum pour créer et monétiser des espaces de rencontre et des expériences de jeu en ligne.

Les résidents du "Snoopverse" pourront personnaliser leurs avatars avec des vêtements de marque, conduire des voitures de sport et créer leurs propres parcelles de terrain, qu'ils pourront exploiter lors de la visite d'autres résidents. Le 3 décembre, le quartier virtuel s’est agrandi avec l’arrivée d’un nouveau voisin. En effet, une parcelle de terrain disponible à la vente sur OpenSea a trouvé un nouvel un acheteur.

Après une vente aux enchères, l’internaute Andie Sparkle est reparti avec la parcelle "12,-75”, pour la modique somme de 458 038 dollars. Pour le mettre en avant, Snoop Dogg a retweeté son message, en déclarant : “ne serais-tu pas mon voisin ?”.

Pour information, d'autres parcelles sont encore disponibles dans le "Snoopverse", il ne reste plus qu'à savoir si d'autres personnes auront la capacité de mettre autant d'argent pour être le voisin virtuel de Snoop Dogg.