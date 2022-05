Snoop Dogg trolle 6ix9ine en lui dédicaçant le trophée "des balances"

Dans son émission télévisée "It's so Dumb it's criminal", Snoop Dogg en a profité pour envoyer un petit tâcle à 6ix9ine.

par Team Mouv'

Malgré son air bon enfant, Snoop Dogg est de ceux qui n'oublient pas - et le rappeur ne s'est pas privé pour envoyer un beau cadeau passif-agressif à 6ix9ine, avec lequel il est en clash depuis un moment.

Récemment, on a pu retrouver Snoop dans sa nouvelle série diffusée sur Peacock, It's so Dumb it's Criminal ("c'est tellement bête que ça en est criminel"). Or, dans le dernier épisode de l'émission, le Dogg a envoyé un petit tâcle bien senti à 6ix9ine. Pendant l'épisode, Snoop Doggy Dogg s'amuse en effet à offrir un trophée à une femme qui a dénoncé un de ses proches face à un journaliste, expliquant que son cousin avait créé un incendie parce qu'elle l'avait repoussé amoureusement.

Entre mouchards et balances

Or, ce trophée, Snoop a décidé (sans une once d'innocence) de lui donner le doux nom de *"Tekashi69 Memorial Snitch Award",* c'est-à-dire le trophée en mémoire de "la balance" Tekashi69 - en référence, bien sûr, à 6ix9ine. Une façon de réitérer son mépris pour le rappeur, contre lequel Snoop a définitivement une dent, sans qu'il soit aisé de comprendre quel est me rôle exact de chacun dans le conflit - même si la légende du rap semble reprocher à son collègue d'avoir collaboré avec la police quand il a eu des soucis de justice.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Et, de fait, c'est un clash qui dure entre les deux gros noms du rap US : en 2020, déjà, 6ix9ine s'en prenait à Snoop sur Instagram, l'accusant lui-même d'être un mouchard, qui aurait dénoncé son collègue Suge Knight - des accusations niées en bloc par le principal intéressé. Ce dernier avait alors répondu avec une story Instagram sans ambiguïté : "T'as intérêt à te calmer, balance (...) mieux vaut laisser le Dogg tranquille".

Bref, du pur clash à l'américaine, et un bel exemple de passive-agressivité de la part de Snoop, qui excelle définitivement dans l'art du troll.