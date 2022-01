Snoop Dogg tacle Uber Eats, qui n'a pas livré sa commande

Snoop Doog en colère contre Uber Eats après que ces derniers lui aient posé un lapin.

par Team Mouv'

Snoop Dogg se plaint d'Uber Eats après qu'un livreur n'ait pas livré la nourriture qu'il avait demandée, affirmant que la livraison se faisait dans un endroit dangereux.

Mauvaise note pour Uber Eats

"Uber Eats où est ma nourriture ?", a écrit le rappeur sur Instagram. "Ce fils de... d'Uber Eats n'a pas apporté ma nourriture", entend-on Snoop dire dans la vidéo dans laquelle il montre la conversation qu'il a eue avec le chauffeur d'Uber Eat.

Dans les messages de la conversation du jeudi 27 janvier, le chauffeur signale à 22h41 au rappeur californien qu'il est arrivé, mais qu'il ne sait pas exactement où livrer la nourriture. Après un moment sans réponse de Snoop Dogg, le conducteur écrit : "Ce n'est pas un endroit sûr". l'auteur de Doggystyle a répondu à 22h49 pour donner des instructions au chauffeur, indiquant qu'il doit se rendre à "la porte noire et déposer la nourriture qu' [ il ] a payée pour 4". Selon la conversation montrée, Snoop ne reçoit alors plus de réponse du chauffeur et commence à se plaindre sur le fameux service de livraison.

On ignore finalement si Uber Eats a livré la nourriture ou s'ils ont contacté Snoop Dogg mais on espère au moins qu'il a pu se faire rembourser sa livraison.