Snoop Dogg sur le Superbowl : “ça sera le plus grand show de l’histoire du hip-hop"

Snoop Dogg annonce un show historique pour la mi-temps du Super-Bowl.

par Team Mouv'

Alors que le show de la mi-temps du Super Bowl est de plus en plus remis en question à cause de la Covid-19 et que Dr. Dre risque de perdre des millions, Snoop Dogg promet un spectacle de mi-temps historique.

"La plus grande performance que vous ayez jamais vue dans l'histoire du hip-hop"

Le rappeur californien est apparu dans l'émission "Monday Night Football" avec les légendes de la NFL Peyton et Eli Manning, et il a notamment dit aux deux frères qu'il était reconnaissant d'avoir l'occasion de se produire avec Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blige : *"Nous sommes tellement reconnaissants que la NFL accepte le hip-hop sur scène et nous laisse faire ce que nous faisons*".

"Nous prévoyons de mettre en place un grand spectacle et de donner aux gens quelque chose qu'ils attendent" a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Ils aiment regarder un grand match du Super Bowl et à la mi-temps, ils aiment voir qui va se produire, alors nous allons vous donner la plus grande performance que vous ayez jamais vue dans l'histoire du hip-hop".

On espère désormais que le show du 13 février aura bien lieu et que l'on pourra apercevoir toutes ces stars enflammer la scène.