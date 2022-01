Snoop Dogg se lance dans les hot-dogs

Snoop Dogg prévoit de lancer sa marque de hots dogs "Snoop Doggs".

par Team Mouv'

Snoop Dogg a dévoilé son son 19ème album studio, The Algorithm en novembre dernier. Il s'agit du premier album de Snoop pour Def Jam Recordings depuis qu'il a été nommé consultant créatif exécutif du label en juin dernier.

En plus de ses ambitions musicales, le rappeur de Long Beach est un business man. Entre le lancement de sa crème glacée qui n'a pas abouti, sa marque de cannabis, sa marque de gin, la parution de son livre de cuisine, Snoop a des idées folles et la prochaine pourrait vous étonner mais en fait pas vraiment...

Bientôt les Snopp Dogs, les hot-dogs signés Snoop

En effet, Snoop Dogg a décidé de se lancer dans les hot-dogs. Oui les délicieux sandwichs au pain allongé avec une saucisse cuite, des sauces et condiments. La marque n'est pas encore lancée mais la légende californienne a vraiment envie de se lancer dans cette aventure.

Comme le rapporte Billboard, Snoop a demandé en décembre dernier à ses avocats de déposer une demande d'enregistrement de la marque "Snoop Doggs" auprès de l’Office américain des brevets et des marques pour lui la commercialisation de hot-dogs et "d’autres types de saucisses".

On se souvient qu'en 2016, invité au Jimmy Kimmel Live!, il avait vu une vidéo de fabrication des sandwichs et il a avait été choqué par celle-ci. Il avait même déclaré : "C’est un hot-dog !? Oh parce que je ne mangerai jamais de hot dog de merde ! Si c’est comme ça qu’ils font des hot-dogs, je n’en veux pas."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Au moins, avec le lancement de ses Snoop Dogs, il pourra faire des sandwichs qu'il aime ?!