Snoop Dogg : sa mère est morte

La mère de Snoop Dogg, Beverly Tate, est morte.

par Team Mouv'

Snoop Dogg a partagé une triste nouvelle : sa mère, Beverly Tate, est décédée .

Dimanche 24 octobre, dans un post Instagram très émouvant, Snoop a rendu hommage à sa mère, annonçant son décès . Il écrit ainsi : "Merci de m'avoir donné un ange pour mère . Jusqu'à ce qu'on se retrouve". Il a doublé ce post d'un autre, remerciant sa mère de l'avoir eu .

Une relation mère - fils très fusionnelle

Si les circonstances et la cause du décès de Beverly Tate n'ont pas été officiellement expliqués, le père de Snoop Dogg a également confirmé le décès de sa femme . La mère de l'artiste avait été hospitalisée en début d'année, sans que l'on sache pourquoi . Le rappeur de 50 ans avait alors demandé à ses fans de prier pour elle, et avait finalement rassuré ses fans en annonçant qu'elle s'était réveillé et qu'elle "se battait" .

Pour les fans comme les médias, la proximité entre Snoop Dogg et sa mère était une évidence . Se confiant beaucoup sur celle - ci dans ses interviews comme dans ses morceaux, Snoop a toujours dit que sa force et son succès venaient de l'éducation qu'elle lui avait donné . Profondément croyant, Snoop a été élevé à Long Beach avec ses deux frères, dans une famille très religieuse . Il garde encore des traces de cette éducation, et se montre très proche de ses racines .

Le décès de Beverly Tate va probablement beaucoup marquer son fils . On souhaite bon courage à la famille et à une grande dame de reposer en paix .