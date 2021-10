Snoop Dogg révèle comment lui et Eminem ont mis fin à leur embrouille

Snoop Dogg a raconté comment il avait réussi à se rabibocher avec Eminem.

par Team Mouv'

Eminem et Snoop Dogg, après avoir été en froid pendant un moment, se sont récemment rabibochés pour un projet commun. Le Dogg vient d'expliquer les dessous de cette mystérieuse réconciliation .

La longue amitié entre Eminem et Snoop Dogg est de nouveau d'actualité, et rien ne pouvait nous faire plus plaisir . En effet, les deux rappeurs s'étaient brouillés en 2020, quand Snoop, invité du Breakfast Club, avait exclu son ami de la liste des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps, ajoutant que la stature de Slim Shady dans le rap game était surtout due à ses associations avec Dr . Dre .

Eminem ne l'avait pas super bien pris, et avait répondu à ces propos dans son album suivant, Music To Be Murdered By : Side B. On y entendait alors l'artiste rapper sur Zeus : "__la dernière chose dont j'ai besoin, c'est que snoop m'emmerde/ mec, t'étais comme un putain de Dieu pour moi" ._Des paroles que Snoop avaient alors qualifiées de "fragiles"_, sans revenir sur ses propos dans le Breakfast Club . Mais cette période de froid entre les deux artistes a fini par prendre fin : en janvier, Snoop avait annoncé sur son Instagram que leur dispute était réglée, et on a récemment appris qu'ils allaient de nouveau collaborer .

"Je fais des erreurs, je suis pas parfait, je suis Snoop Dogg"

Invité à nouveau dans le Breakfast Club ce mercredi 27 octobre, le Dogg s'est confié sur les coulisses de cette réconciliation . Il a ainsi révélé que les deux avaient eu une "longue conversation", pendant laquelle ce dernier s'est excusé auprès de Em pour ses paroles. Snoop se confie ainsi : "j'adore Eminem ! Le truc c'est qu'on aime tous les deux tellement le hip hop, qu'on est compétitifs, on est des rappeurs de battle, et je voulais déclencher ça chez lui . Mais on est frères et c'est la famille, et on a appris à s'aimer pour ce qu'on fait" ._Et il ajoute "on a eu une longue conversation à propos du_ respect que l'on doit l'un à l'autre et comment on doit parler l'un de l'autre en public ( . . . ) je me suis excusé et je lui ai dit que j'allais m'améliorer" ._Une posture humble et touchante, qu'il conclut ainsi : "Je fais des erreurs, je suis pas parfait, je suis Snoop Dogg" ._

Une belle leçon de vie : tout le monde peut blesser un proche et refuser de s'excuser, mais la communication entre les deux amis a payé et leur a permis de repartir sur de nouvelles bases, et c'est pour le plus grand plaisir de nos oreilles, qui sont ravies de les entendre collaborer de nouveau .