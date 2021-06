Snoop Dogg rejoint Def Jam pour bosser à la stratégie

Le rappeur west coast sera chargé d'accompagner les jeunes artistes dans le développement de leur carrière.

Snoop Dogg fait son entrée dans l'un des plus grands labels du monde . L'icône du rap a officiellement rejoint Def Jam Records en tant que consultant exécutif créatif et stratégique.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Snoop travaillera avec l'équipe de direction et les artistes du label . En tant que conseiller stratégique principal, il se concentrera sur l'A & R ( la recherche de nouveaux talents ) et le développement créatif . Il sera sous la direction du président - directeur général d'Universal Music Group, Sir Lucian Grainge, et du président - directeur général par intérim de Def Jam, Jeffrey Harleston .

Snoop, un mentor pour les jeunes artistes

"Nous sommes ravis que le seul et unique Snoop Dogg apporte sa profonde expérience de l'industrie, ses solides relations, sa créativité sans limite et son énergie contagieuse à Def Jam", a déclaré Grainge . "J'ai eu le plaisir de connaître et de travailler avec Snoop Dogg pendant plus de 20 ans", a ajouté Harleston . "Non seulement Snoop sait ce qu'il faut faire pour être un artiste à succès, mais il est aussi l'une des personnes les plus créatives, stratégiques et entrepreneuriales que je connais . Il a une véritable passion pour le label et la culture, et nous sommes tous ravis de le voir rejoindre la famille Def Jam ."

Dans une vidéo publiée sur Instagram, le rappeur de 49 ans a expliqué qu'il avait toujours voulu faire partie de l'histoire de Def Jam . "J'ai toujours rêvé d'être sur Def Jam et d'être à l'endroit où le hip - hop a été créé", a déclaré Snoop, qui servira de mentor pour les jeunes talents de Def Jam . "Mon objectif principal pour Def Jam Records est d'aider les artistes, de leur donner de l'amour, de la sagesse, des conseils et des clés de compréhension, et de leur apprendre quelques trucs que j'ai appris dans le métier", a - t - il expliqué . Au delà de simples rappeurs et artistes, Snoop a déclaré vouloir faire de ces jeunes talents "des superstars, des super - héros pour ainsi dire" .

Un nouveau morceau arrive !

Dans la même vidéo, Snoop en profite pour teaser un nouveau morceau. "Restez dans le coin et attendez un nouveau son de Snoop Dogg, on ne sait jamais ." On n'a malheureusement pas plus de détails pour l'instant mais on ne manquera pas de vous tenir informés !