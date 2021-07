Snoop Dogg pose avec son sosie professionnel

Après avoir trollé une mère de famille, le sosie de Snoop a finalement rencontré son modèle.

C'est une anecdote qui n'arrive qu'une fois dans une vie : une mère de famille en voyage à Los Angeles a eu la chance de prendre une photo avec le légendaire Snoop Dogg ou du moins c'est ce qu'elle a pensé : en effet, il s'agissait d'un sosie très ressemblant . Une vraie fausse rencontre qui a créée le buzz sur les réseaux, et interpellé tonton Snoop, à tel point que ce dernier a souhaité rencontrer son sosie .

Quand l'original rencontre la copie

Quand l'original rencontre la copie, ça donne une photo légendaire presque irréaliste : la ressemblance est si frappante qu'il n'est pas toujours évident de faire la différence entre les deux hommes . Comme on le sait, tonton Snoop ne rate jamais une occasion de faire de l'humour et il a décidé de rencontrer son sosie, Eric Flinch, un sosie professionnel afin de créer la photo ultime . C'est sur son compte Twitter que le Dogg a posté la fameuse photo sur laquelle on peut voir les deux hommes habillés de manière identique de la tête au pieds avec une légende équivoque "Qui est le Dogg ? Gauche ou droite . . . choisissez ! "

Heureusement, les vrais fans ont de suite reconnu le vrai du faux et ne se sont pas fait avoir aussi facilement par la photo pourtant trompeuse .