Snoop Dogg laisse entendre qu'il aurait fumé un joint avec Obama

Snoop Dogg annonce qu'il aurait partagé un joint avec Barack Obama.

par Team Mouv'

Qui d'autre que tonton Snoop pourrait fumer un joint avec l'ancien président des Etats - Unis, Barack Obama ? La légende du hip hop qui vient de sortir son nouvel album From Tha Streets 2 Tha Suites, laisse penser dans un de ses morceaux qu'il aurait fumé un joint avec Obama . C'est une punchline du titre Gang Signs qui a lancé la rumeur et les spéculations les plus folles .

Obama, fumeur de weed ?

Si comme de nombreux rappeurs, tonton Snoop ne cache pas son amour pour la fumette, il reste difficile à croire qu'Obama - même avec son niveau de coolitude pour un ex - président - puisse être aussi un adepte de la fumette . Cependant, la fameuse punchline a laissé certains fans perplexes : "Siroter de gin pendant que je fume ma weed / Je parie que t'as jamais eu l'occaz' d'en fumer avec Obama" . Suffisamment explicites, ces lyrics ont suffi pour enflammer les théories . Si toutefois, la véracité de ces propos ne seront jamais confirmées, on peut penser qu'il s'agit là d'une rime bien placée pour un effet shock - value permettant ainsi de créer du buzz autour du projet de Snoop .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix