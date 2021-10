Snoop Dogg lâche un teaser et la date de son 19ème album solo

Snoop Dogg donne des précisions sur la date de sortie de son prochain projet.

par Team Mouv'

Alors qu'il en fait la promo depuis plusieurs semaines, Snoop Dogg a enfin annoncé la date de sortie de son prochain album, qui sortira le 12 novembre 2021 . Et, en prime, il nous a lâché quelques petites infos dans un teaser .

Snoop Dogg est en pleine promotion de son prochain album : le rappeur de Long Beach s'était déjà confié sur ce futur projet, qui sera son dix - neuvième album, après la sortie de From Tha Streets 2 Tha Suites en avril 2021 . Nommé Algorithm, le projet devait sortir en novembre, mais on ne connaissait pas la date exacte . C'est maintenant chose faite :Algorithm sortira le 12 novembre, et on a même le droit à un petit teaser .

Un album plein de promesses

Au programme de Algorithm, Snoop Dogg nous avait annoncé de gros featurings. Si le Dogg aurait des morceaux non publiés avec Eminem, ce ne sera apparemment pas ces titres - là que l'on retrouvera sur l'album : pour l'instant, les noms annoncés sont ceux de Bunny the Butcher, Jada Kiss et Busta Rhymes, mais d'autres surprises sont à venir . En attendant, on peut déjà découvrir le visuel du projet et en écouter quelques secondes .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

A 49 ans, Snoop Dogg ne s'arrête pas . Ayant rejoint Def Jam en septembre dernier, il prépare actuellement une grosse sortie pour la mi - temps du superbowl avec Dr . Dre, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J . Blige. Le rappeur mythique, sur tous les fronts, ne prend pas une ride et même les accidents de voiture ne semblent pas pouvoir l'arrêter .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

En pleine promotion de ses divers projets, le Dogg est donc au top de sa forme et ne le cache pas . Au plus grand plaisir de ses fans, qui ont plus d'une chose à se mettre sous la dent .