Snoop Dogg et Shaquille O'Neal interprètent "Nuthin' But A 'G' Thang" en live

Snoop Dogg et Shaq s'unissent pour performer "Nuthin But A G Thang".

par Team Mouv'

Snoop Dogg a été rejoint sur scène par Shaquille O'Neal pour interpréter Nuthin' But A 'G' Thang lors d'un événement ce samedi 2 octobre .

Shaq, des parquets à MC

La performance, qui a vu Shaq remplacer le couplet de Dr . Dre dans le morceau emblématique de 1992, a eu lieu lors d'une collecte de fonds à Las Vegas, organisée par la star du basket .

"Je veux faire venir quelqu'un qui compte beaucoup pour moi . L'un de mes bons amis qui, je crois, est entré en scène en même temps que moi", a déclaré Snoop avant d'accueillir l'ancienne star NBA sur la scène . "Nous avons fait les mêmes choses ces derniers temps et il est l'homme de la soirée . Alors si ça ne vous dérange pas, on va faire quelque chose de spécial pour vous tous . Du jamais vu, du jamais fait, Snoop Dogg et Shaq . C'est parti . " Et c'est alors que l'ex basketteur est entré sur scène micro à la main et à interprété l'iconique Nuthin' But A 'G' Thang. Plutôt à l'aise devant une foule en délire Shaquille a fait étalage de son charisme et de sa voix suave .

Justin Bieber, Kelly Clarkson, Imagine Dragons et bien d'autres se sont produits lors de cet événement organisé par la Fondation Shaquille O'Neal au profit de l'association Boys & Girls Clubs . Par ailleurs, Snoop Dogg a récemment été annoncé comme l'un des artistes du Superbowl Halftime Show de 2022. Snoop se produira aux côtés d'un groupe de stars comprenant Dr . Dre, Eminem, Mary J . Blige et Kendrick Lamar lors de l'un des événements de l'année prochaine, qui aura lieu au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie, le dimanche 13 février 2022 .