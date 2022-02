Snoop Dogg est officiellement le propriétaire de Death Row Records

Snoop Dogg possède officiellement Death Row Records.

L'histoire est belle,Snoop Dogg a repris le fameux label qui a lancé sa légendaire carrière .

"C'est un moment extrêmement significatif pour moi"

Le rappeur californien a racheté la marque Death Row Records à MNRK Music Group, qui est contrôlé par un fonds d'investissement privé géré par Blackstone, a annoncé mercredi 9 février la société d'investissement. "Je suis ravi et reconnaissant de l'opportunité qui m'est offerte d'acquérir la marque emblématique et culturellement significative Death Row Records, qui a une immense valeur future inexploitée", a déclaré Snoop Dogg dans un communiqué. Il ajoute : "__Cela fait du bien d'être propriétaire du label dont j'ai fait partie au début de ma carrière et dont je suis l'un des membres fondateurs . C'est un moment extrêmement significatif pour moi . "

Le label a été fondé en 1992 par Dr . Dre, Suge Knight, le D . O . C . et Dick Griffey au lendemain de l'éclatement de N . W . A . David Kestnbaum, directeur général senior chez Blackstone, a déclaré qu'il se réjouissait de voir Snoop Dogg à la tête de Death Row : "Nous sommes ravis de remettre la marque Death Row Records entre les mains d'une légende comme Snoop Dogg". "Nous lui souhaitons de réussir dans les années à venir, alors que la marque va progresser sous sa direction et sa vision . "

La mort de 2Pac a entraîné le déclin du label, qui a conduit à des décennies de déclin pour Suge Knight lui - même . Ce dernier a perdu Death Row après sa mise en faillite en 2006 . "Snoop est clairement le dirigeant qui doit mener Death Row vers ses 30 prochaines années__", a annoncé Chris Taylor, président et PDG de MNRK Music Group .