Snoop Dogg encense Kendrick Lamar : "il a pris la couronne"

Snoop Dogg totalement élogieux à propos de Kendrick Lamar et de son dernier album.

Il faut croire que Kendrick Lamar en impressionne plus d'un notamment depuis la sortie de son dernier album. Après Eminem qui en aura fait les louanges, déclarant être resté "sans voix" à son écoute, c'est au tour de Snoop Dogg de s'exprimer sur le talent de l'artiste.

Le nouveau roi de la côte Ouest

Après 5 ans d'absence, Kendrick Lamar sortait le 13 mai on double album Mr. Morale & The Big Steppers, qui fait beaucoup de bruit au point de devenir l'album le plus vendu en première semaine en 2022. Critiqué par certains, adulé par d'autres, les plus gros noms du rap valident le projet, sa qualité et souligne la polyvalence et surtout le talent de son initiateur. Plus récemment, c'est Snoop Dogg qui a félicité K-Dot, le qualifiant même de roi.

Invité du podcast Impaulsive de Logan Paul, Snoop, père du rap Californien, a eu l'occasion de revenir sur la nouvelle génération de la Westcoast et de rendre un bel hommage à son confrère à qui il déclare céder son trône.

"J'ai la chance de pourvoir prendre du recul et de regarder les jeunes faire ce qu'ils font. Je veux dire, j'ai fait mon truc avec pendant une vingtaine d'années et en tant que roi de la côte ouest, j'ai donné la couronne à Kendrick Lamar. Je ne lui ai pas donné, en fait, il l'a pris, mais j'ai dû l'enlever de ma tête et la lui donner. Et il s'est déchaîné avec ça et la musique qui sort de l'Ouest a été très, très bonne. C'est international, ce n'est pas seulement régional, ce n'est plus local ; c'est mondial. Donc, quand je voyage à travers le monde et que j'entends de la musique de la côte ouest, cela me fait du bien de savoir qu'elle ne cesse de croître et qu'elle est toujours aussi efficace.”

Plus que cela, Snoop Dogg a salué le travail, le processus et le génie du rappeur de Compton sur son dernier projet qu'il considère comme un album "bien pensé".

"*Putain j'adore ça. C'est bien pensé. Vous savez, quand vous prenez votre temps comme ça, c'est ce que vous obtenez. Vous remarquez qu'il ne sort rien au hasard, il sort quand il est prêt et il s'assure que tout est calculé avec son processus de pensée, avec ses visuels, son son. Kendrick est le genre d'artiste qui fait partie de la production. Vous ne pouvez pas simplement lui envoyer un beat et lui dire : "Je veux être sur ton album". Il doit être là, avec vous, vous dire comment faire avancer la musique, changer les notes, où elle s'arrête, où elle se brise... il fait partie du processus complet*."

Des mots puissants de la part d'une des plus grosses légendes du rap et qui prouve la légitimité de Kendrick à l'échelle mondiale.