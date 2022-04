Snoop Dogg dévoile son prix pour un featuring avec lui

Snoop Dogg annonce le montant d'une collaboration avec lui.

par Team Mouv'

Un couplet du Doggfather, ça se mérite et surtout, ça rapporte...

Cher, mais pas si cher que ça...

Snoop Dogg a en effet révélé dans le "Full Send Podcast" qu'un de ses couplets en tant qu'invité sur une chanson se négociait autour de 250 000 dollars ! Et ce uniquement pour 16 mesures, le prix augmente si l'artiste souhaite également qu'il apparaisse dans le clip du titre en question.

Mais ce prix n'a apparemment rebuté personne jusqu'à présent puisque le rappeur de Long Beach a plus de 1000 feat à son actif et a travaillé avec tous les grands noms, de Kid Rock à Kendrick Lamar en passant par Mariah Carey et Jason Derulo. Et ce n'est pas fini puisqu'il a confirmé que son prochain objectif était de collaborer avec le boys band sud-coréen : BTS.

Si ce chiffre semble très élevé, de nombreux autres artistes ont déclaré qu'ils faisaient payer des feats à six chiffres. Jay-Z semble inabordable, Nicki Minaj demanderait 500 000 dollars alors qu'un couplet de YoungBoy Never Broke Again coûterait 300 000 dollars. L'année dernière, DaBaby s'est vanté de demander 300 000 dollars pour une apparition et le mois dernier, Lil Durk a annoncé 350 000 dollars pour assurer son apparition. Finalement, un feat avec Snoop à 250 000 dollars n'est peut-être pas si cher que ça...