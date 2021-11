Snoop Dogg dévoile son 19ème album solo feat Ice Cube, Wiz Khalifa, Mary J. Blige

Snoop Dogg sort son 19ème album "The Algorithm".

Snoop Dogg a dévoilé son son 19ème album studio, The Algorithm. Il s'agit du premier album de Snoop pour Def Jam Recordings depuis qu'il a été nommé consultant créatif exécutif du label en juin dernier .

Snoop veut casser l'algorythme

Le rappeur avait annoncé le projet avec le titre Big Subwoofer, sorti le 20 octobre, date du 50e anniversaire de Snoop . Le projet comprend un certain nombre d'artistes et d'amis du rappeur de Long Beach comme Method Man, Benny the Butcher, Blxst, Usher, Dave East, Ty Dolla Sign, Ice Cube, Jadakiss, Wiz Khalifa ou encore Mary J . Blige .

Snoop a parlé de The Algorithm avec Complex, en déclarant : "Algorithm est un projet que j'ai mis en place spécifiquement sur Def Jam Records pour que certains nouveaux artistes, certains artistes établis et certains de mes amis fassent un sacré bon disque pour terminer cette année . ". "Imaginez toutes les faveurs que les gens me doivent, hein, et je ne les ai jamais utilisées . Et puis j'ai juste dit que je finirais par faire un disque ." a - t - il poursuivi .

Plus tôt dans le mois de novembre, l'auteur de Doggystyle a déclaré dans un communiqué : "Il y a tellement de talent sur ce disque, tellement de styles de musique, ça casse l'algorithme__". "En ce moment, l'algorithme nous dit qu'il faut rapper de telle façon, qu'il faut sonner de telle façon, mais ils ne nous disent pas comment ça doit être ressenti . Mon algorithme va vous donner un sentiment, pas un son".

Alors mission réussi ou non ? On vous laisse juger .

