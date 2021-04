Snoop Dogg dévoile son 18ème album pour célébrer le 4/20

Snoop Dogg célèbre la grande fête des fumeurs de weed en sortant son 18ème album studio "From Tha Streets 2 Tha Suites"...

par Team Mouv'

Trente ans après ses débuts, Snoop Dogg est toujours actif et continue à diversifier ses activités pour explorer de nouveaux terrains artistiques . Et c'est loin d'être terminé puisque l'oncle Snoop vient tout juste de dévoiler son 18ème album studio, I Wanna Thank Me__, son premier projet depuis 2019 .

10 morceaux enflammés produits par le Doggystyle Records, qui feront plaisir aux amateurs de G - funk et de rap west coast, avec des apparitions de Devin The Dude, Kokane, Goldie Loc, Big Tray Deee, Mozzy, Larry June, Prohoezak J Black et des chansons tels que "Roaches in My Ashtray" et "Left My Weed" . . .

Il a d'ailleurs partagé une capture d'écran de l'album sur Instagram et a reçu les éloges instantanés de DJ Battlecat qui parle déjà de nouveaux classiques !

La célébration du 420

En plus du nouveau projet, Snoop Dogg a célébré 420 en organisant l'événement virtuel Weedmaps Even Higher Together, coanimé par A$AP Rocky et Jhené Aiko avec d'autres apparitions telles que Wiz Khalifa, Mike Tyson, G - Eazy, Too $ hort, The Alchemist, Rapsody, Berner, Chevy Woods, Problem, Mick Jenkins . . . .

Tout ce qui célèbre le cannabis et la culture qui l'entoure, vous savez que je dois être là . Le cannabis rassemble les gens et c'est exactement ce que fait Weedmaps . Je lance également mon nouvel album, From Tha Streets 2 Tha Suites le 20/04, pour donner à mes fans un petit quelque chose à fumer pendant ces vacances, tu creuses?

Au cours du week - end, le nouveau supergroupe de rap de Snoop Mt . Westmore, composé de Ice Cube, Too $hort et E - 40, a fait ses débuts en direct lors de l'événement Triller Fight Club au Mercedes - Benz Stadium d'Atlanta, où ils ont interprété leur single collaboratif Big Subwoofer.

À savoir aussi que ces légendes du rap auraient enregistré 50 chansons ensemble, avec Dr . Dre . Leur premier album est attendu dans les prochains mois . . .