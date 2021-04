Snoop Dogg dévoile la date de sortie de son 18ème album

Snoop Dogg est de retour et vient d'annoncer la sortie de son nouvel album.

par Team Mouv'

Il va bientôt avoir l'une des discographies les plus chargés de la musique . Et il fait certainement partie des rappeurs qui ont sorti le plus d'albums . Deux ans après I Wanna Thank Me son 17ème album, qui avait été dévoilé en août 2019, tonton Snoop annonce son nouvel album : le 18ème .

Intitulé From Tha Streets 2 Tha Suites, ce nouvel opus verra le jour le 20 avril prochain, dans deux semaines . Et cette date n'a pas été choisie par hasard puisque c'est le jour de la fête de la marijuana . Les Américains l'appellent "4/20", four - twenty et sur les campus, c'est pratiquement un jour férié .

Si on ne connaît pas beaucoup de choses sur cet album, un premier single a déjà été dévoilé début avril, il s'intitule Roaches In My Ashtray en feat avec ProHoeZak . Restons sur nos gardes, Snoop devrait continuer de faire des annonces autour de ce nouvel opus . . .

