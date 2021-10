Snoop Dogg confirme que Dr. Dre bosse sur la musique du prochain GTA

Selon Snoop Dogg, Dr. Dre serait en train de travailler sur de la musique liée à GTA.

Simple rumeur depuis quelques semaines, Snoop Dogg vient de conifrmer que Dr . Dre travaillait sur de nouvelles musiques pour la série Grand Theft Auto, rapporte Rolling Stone, et a ajouté qu'il allait collaborer sur certains des morceaux .

Du nouveau Dre dans nos oreilles

"Je sais qu'il est en studio", a déclaré Snoop Dogg dans une interview accordée au podcast Music Now de Rolling Stone . "Je sais qu'il fait de la pu * * in de bonne musique . Et une partie de sa musique est liée au jeu GTA qui va sortir . Je pense donc que c'est de cette manière que sa musique sera diffusée, par le biais du jeu vidéo GTA . " Bien que Snoop ait déclaré que la nouvelle musique est "liée au jeu GTA qui va sortir", il n'est pas clair si le rappeur fait référence à un contenu créé pour une nouvelle version du jeu, ou simplement à une nouvelle musique ajoutée à GTA V .

Contacté par Rolling Stone, Rockstar Games a refusé de commenter les remarques de Snoop Dogg . Alors que les fans de la série Grand Theft Auto s'attendent à ce qu'un sixième jeu sorte à un moment donné, rien n'a été officiellement annoncé par Rockstar à ce stade . Il est possible que la nouvelle musique de Dr . Dre, qui n'a rien sorti en solo depuis Compton en 2015, fasse une apparition dans le prochain Grand Theft Auto : The Trilogy - Definitive Edition, dont la sortie est prévue le 11 novembre . Il est également possible que la musique soit destinée à GTA V, qui intègre de nouveaux contenus musicaux assez régulièrement lors de mises à jour .

Quoi qu'il en soit, tant que l'on peut écouter du nouveau Dre, c'est une bonne nouvelle .