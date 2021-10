Snoop Dogg : "ça va être l’un des plus grands Superbowl de l’histoire"

Dans une nouvelle interview, Snoop Dogg a teasé la mi-temps du prochain Superbowl.

par Team Mouv'

Le show du Superbowl 2022 s'annonce historique. Dr . Dre a réuni sa dream team, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J . Blige pour une performance à la mi - temps.

Si l'annonce du show a secoué la planète, on attend désormais de voir ce qu'ils vont nous préparer . Et c'est dans une nouvelle interview que Snoop Dogg a fait quelques révélations . Pour le média ET, Snoop a lâché : "Avec Dr . Dre et Eminem, on a bien discuté à propos de ce qu'on veut faire au Superbowl . Ça avance, et je vous le dis, ce sera l'un des plus grands spectacles de mi - temps du Super Bowl . Dr . Dre s'implique beaucoup . "

Une collaboration arrive entre Eminem et Snoop

Alors que la mi - temps du Superbowl prend beaucoup de temps pour les artistes, ils ne délaissent pas la musique . On apprenait récemment que Snoop Dogg et Eminem ont enregistré un nouveau morceau, qui devrait sortir prochainement . Ce titre permettra d'enterrer définitivement la hache de guerre, après leur petite embrouille il y a quelques mois.