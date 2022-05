Snoop Dogg annonce un album Death Row pour l'été

Snoop Dogg prépare une nouvelle sortie Death Row pour l'été.

par Team Mouv'

Récent propriétaire de Death Row Records, Snoop Dogg a décidé de faire plaisir aux fans du label pour l'été.

"A Death Row Summer" bientôt dispo

Snoop Dogg a annoncé mardi soir la sortie d'un album de compilation, baptisé A Death Row Summer, sous son label Death Row Records. Bien qu'il n'ait pas divulgué d'autres détails sur le projet, il a publié le premier single du disque, Touch Away, avec October London.

"Sur le point de lâcher cet album Death Row Summer", a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur Instagram. "Un été Death Row. Le nouveau single est sorti hier soir. Ecoutez-le. Nous avons été dans le métaverse, maintenant nous sommes de retour dans l'univers". Snoop n'a pas donné de date de sortie pour le projet, même s'il a confirmé qu'il était "à venir".

L'album sera le deuxième disque de Death Row cette année, après l'acquisition de Snoop en février. Désormais on n'attend plus que la date de sortie exacte et surtout, les autres rappeurs présents sur la compil.