Snoop Dogg annonce la sortie de son 20ème album solo

La date de sortie du 20ème album solo de Snoop Dogg a été annoncée par le rappeur lui-même sur Instagram.

Quelques mois seulement après la sortie de son dernier album solo, Snoop Dogg reviendra en 2022 pour nous balancer son 20ème projet.

Back On Death Row bientôt disponible

Le 19 novembre 2021, Snoop Dogg dévoilait son 19ème album solo intitulé *The Algorithm.* Et même si le rappeur s'est trouvé une nouvelle carrière dans le business de hot-dogs, il n'en a visiblement pas fini avec sa musique et compte encore étendre sa déjà très large discographie.

En effet, c'est sur Instagram que le rappeur a fait la surprise ce mardi 25 janvier et a donné le titre et la date de sortie de son futur album, accompagné de sa pochette. Le O.G balancera donc B.O.D.R ou Back On Death Row (en référence à son ancienne maison de disque qu'il a d'ailleurs voulu racheter) le 13 février prochain. Une journée qui s'annonce folle pour Snoop et ses fans puisqu'il sera également présent ce jour avec Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem et Mary J. Blige sur la scène du Superbowl.

À 50 ans, le rappeur n'a pas perdu ses ambitions musicales. Assigné comme consultant créatif exécutif du label Def Jam Recordings en juin 2021, ce nouveau projet sera le deuxième de sa carrière pour Def Jam et sûrement pas le dernier.