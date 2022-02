Snoop Dogg accusé de viol

Snoop Dogg est visé par une accusation de viol.

par Team Mouv'

Une femme qui affirme que Snoop Dogg l'a agressée sexuellement en 2013 a déposé une plainte contre le rappeur, rapporte TMZ.

Snoop dans la tourmente

La femme non identifiée a déclaré que l'incident présumé s'est produit après avoir assisté à un spectacle de Snoop Dogg à Anaheim, en Californie, le 29 mai 2013. La femme, qui est mannequin et danseuse, a déclaré que l'ami de Snoop, Bishop Don "Magic" Juan, lui a proposé de la raccompagner chez elle, mais qu'elle a plutôt été conduite chez lui après s'être endormie dans sa voiture. Après s'être de nouveau assoupie chez lui, la femme a affirmé que Don Juan l'a agressée sexuellement.

Elle a ensuite déclaré que Don Juan lui avait donné une robe et lui avait dit qu'ils devaient aller rencontrer Snoop pour voir s'ils pouvaient lui obtenir un rôle dans une émission de télévision. Après être arrivée chez Snoop, la femme a dit qu'elle se sentait mal et est allée aux toilettes. Elle a déclaré que c'est à ce moment-là que le rappeur est entré dans la salle de bain et l'a forcée à lui faire une fellation.

Selon TMZ, Snoop a nié les faits et a fait référence à la femme dans un post qu'il a publié sur Instagram. Pendant ce temps, le rapport de mercredi indique également qu'une "source représentant" Snoop a remis en question le timing de la poursuite, qui arrive quelques jours seulement avant les festivités du Super Bowl.