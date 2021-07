Skepta sortira son (dernier ?) EP ce vendredi

Après avoir annoncé la sortie d'un nouveau projet, Skepta en dévoile un peu plus sur le projet.

par Team Mouv'

Bonne nouvelle pour les fans de Skepta, le rappeur venu tout droit d'Angleterre marque son retour avec un nouveau projet musical : teasé il y a déjà quelques semaines en juin dernier, le projet prendra la forme d'un EP composé de cinq titres exclusifs et intitulé All In.

Sortie imminente

L'arrivée de All In se précise de plus en plus puisque Skepta vient de dévoiler la date de sortie du projet prévu pour ce vendredi 30 juillet prochain . Il ne reste donc que quelques jours à attendre pour découvrir l'EP . C'est sur son compte Instagram que le pionnier de la Grime a dévoilé la date et ce qui semble être un premier visuel officiel de l'album, avec la liste des invités dans laquelle on retrouve Kid Cudi, Teezee, J Balvin, Joshua Faulkner, Jae5 ou encore Ragzoriginale . Si l'EP ne comporte que cinq titres, on peut tout de même s'attendre à de gros bangers .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Resté plutôt discret ces derniers temps, depuis l'annonce d'une possible "retraite" en mars dernier, le retour de Skepta redonne une lueur d'espoir aux fans plus qu'impatients de découvrir de nouveaux inédits, en croisant les doigts pour que ce ne soit pas les derniers . . .