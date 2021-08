Skepta déclare qu'il pourrait produire le meilleur album de Rihanna

Skepta annonce sa prochaine retraite en tant que rappeur et son envie de produire l'album de Rihanna.

par Team Mouv'

Même si Skepta vient de sortir son EP All In, il a l'air d'avoir fait le tour de sa carrière de rappeur et confirme peu à peu son envie de prendre sa retraite. L'interprète de Papi Chulo a d'autres plans dans le viseur et l'avoue dans une interview .

Des objectifs bien précis

L'artiste londonien s'est confié le 31 juillet dans une interview pour BBC Radio 1Xtra . Il déclare qu'être rappeur est "un gaspillage de talent" et que les artistes devraient viser plus haut . Le roi du grime a donc parlé de sa retraite : "Je veux faire plus que simplement être un rappeur . Jai l'impression qu'en ce moment, je veux être davantage derrière la production . Je veux produire des albums pour les gens . "

Mais Skepta vise haut et n'aimerait pas produire n'importe quel album . . . il aimerait travailler sur le très attendu projet de Rihanna ! Pour le coup, il n'a pas choisi la facilité .

Il ajoute "__J'adorerais produire l'album de Rihanna, ce serait un rêve . Je ferais probablement l'album le plus fort de Rihanna . " . Ça va les chevilles ?

La thérapie est finie

Il ne cache plus son envie de changer de carrière "J'ai l'impression que le rap pour les artistes est une sorte de thérapie" . Il poursuit : "Mais au bout d'un moment, c'est comme si j'avais tout dit . D'être un enfant africain confus à être un chef dans le village de mon père . Je me suis fait rappeur jusqu'à mon nirvana, vous voyez ce que je veux dire ?__" Maintenant il veut multiplier les projets différents et devenir un businessman, comme il le dit, c'est pas réservé à Jay - Z !