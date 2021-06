Skepta annonce la sortie de son dernier projet

Le rappeur anglais Skepta vient d'annoncer la sortie d'un nouveau projet avec 5 titres bientôt disponibles.

par Team Mouv'

Après une longue absence, Skepta annonce son retour sur le devant de la scène avec un nouveau projet intitulé All In dont cinq morceaux disponibles prochainement

Skepta, le retour

Si le pionnier de la Grime avait pourtant laissé entendre vouloir prendre sa retraite avant un dernier tour de piste : un ultime projet, en mars dernier avec un message qui avait rendu les fans perplexes . C'est donc via son compte Instagram que Skepta a annoncé son retour avec 3 stories il y a quelques heures . La première story s'adresse à son producteur Joshua Faulkner, dans laquelle il lui demande "quand aura - t'il fini de mixer l'EP" .

Capture Instagram de Skepta

La seconde quant à elle est un peu plus explicative sur son absence : en effet le rappeur revient sur l'année passée en expliquant que malgré toutes les difficultés endurées durant l'année 2020, son équipe et lui ont réussi à travailler sur cinq morceaux aux "styles, couplets, et prods variées" prêts à sortir dès que les derniers arrangements seront finis .

Capture Instagram de Skepta

Enfin, la troisième et dernière story révèle le nom et la tracklist de ce nouveau projet, soit cinq morceaux intitulés Bellator, Frontline, Nirvana, Lit Like This et Eyes On Me . Aucun feat ne semble prévu au programme pour le moment, de même qu'aucune date n'a été dévoilée, l'annonce datant de quelques heures seulement . Il faudra donc rester attentif à l'actualité de Skepta qui pourrait balancer un drop à tout moment !

Capture Instagram de Skepta