Selon A$AP Rocky, Travis Scott lui a volé son style

A$AP Rocky ne semble pas apprécier le look de Travis Scott, qu'il considère comme une copie du sien.

Interviewé par le podcast Drink Champs, A$AP Rocky a confié qu'il trouvait que le style de Travis Scott, est comme une copie du sien.

Malgré quelques soucis judiciaires, A$AP vit la belle vie : futur papa avec sa compagne Rihanna, le rappeur semble être au sommet, et sous le feu des regards. Mais un détail le contrarie tout de même : le style de Travis Scott, qu'il considère comme trop inspiré par le sien. Dans le podcast Drink Champ publié le 9 mai, il s'est confié sur ce sujet plutôt sensible.

Jumeaux de look

Ainsi, quand un invité lance pendant la discussion que "Travis Scott a volé le style d'A$AP Rocky", ce dernier a hoché la tête en signe d'approbation avant de confirmer sans équivoque : "Ouais". Un seul mot, mais qui pour certains est lourd de sens. Même si ce n'est pas lui qui a lancé le sujet mais bien N.O.R.E.

En effet, cela fait longtemps que les deux rappeurs sont comparés et mis dos à dos pour leurs styles (vestimentaires, rap...) soi disant similaires. Nous, on a un peu du mal à voir la ressemblance... En janvier 2016, A$AP avait déjà admis en interview qu'il trouvait que l'auteur d'Astroworld s'inspirait de son look, mais semblait alors ne pas s'en offusquer - les deux musiciens semblaient même avoir une bonne entente, s'affichant ensemble sur Instagram.

Si le copain de Riri n'a pas eu de propos agressifs envers son collègue, le simple fait qu'il confirme se sentir plagié dans son style a déjà fait disjoncter les plus grands fans de rap américain. Mais finalement, quoi de plus flatteur que d'être copié, surtout par un rappeur de ce standing ?