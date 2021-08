ScHoolboy Q tease deux nouveaux sons en direct sur Twitch

Schoolboy Q dévoile en exclusivité quelques-uns des ses prochains morceaux en direct sur Twitch...

Alors qu'il avait assuré à son public la sortie d'un album dans le courant de l'année 2020, le très talentueux et innovant Schoolboy Q vient de proposer à ses fans ce qu'on peut appeler une "avant première" inédite de son prochain et sixième album .

2 extraits en avant - première

Le membre du Top Dawg Entertainment a ainsi pu faire découvrir la longue introduction au piano avant d’enchaîner sur son premier banger qu'il a pu backer au grès de son envie . Le deuxième morceau commence quant à lui dans une ambiance gospel, avec les notes d'orgue avant de partir en mode banger . La vidéo se termine cette fois - ci par une outro faisant penser à une berceuse démontrant l'originalité et la musicalité de ce futur album . . .

L'artiste originaire de Los Angeles, que vous avez certainement découvert avec les morceau Man of the Year ou That Part, est resté très discret tout au long de son live sans véritablement donner d'indices ni même une date de rendez - vous, laissant les internautes connectés au live un peu sur leur fin ou dans l'interrogation . Idem pour son instagram aux 2,9m d'abonnés, sans contenu depuis un certains temps !

Son précédent projet, CrasH Talk, sortie en avril 2019, avec lequel il semble avoir vaincu une bonne partie de ses démons, avait bien marché, lui offrant une 3ème place au Billboard 200 avec notamment la présence de Travis Scott, YG, Ty Dolla $ign, YG, 21 Savage, Kid Cudi, Lil Baby .

On a récemment pu le voir dans le clip de Gorillaz à ( re ) découvrir juste ici . Un peu de patience, ça arrive . . .