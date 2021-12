Plus de deux ans après la sortie de son dernier album, "Crash Talk", ScHoolboy Q est de retour en studio. Il l’a annoncé mercredi sur Instagram par une série de photos mystérieuses.

ScHoolboy Q se fait habituellement discret sur les réseaux sociaux. Il a supprimé toutes les photos de son compte Instagram et ne l’a illustré que par un carré noir en guise de photo de profil. Pourtant, mardi 7 décembre, le rappeur de Los Angeles a utilisé la plateforme pour annoncer son retour en studio.

10 nouvelles photos de ScHoolboy Q

Le Q a en effet publié 10 photos, pour le plus grand plaisir de ses trois millions d’abonnés. Il semble que le rappeur nous fasse passer des messages à travers cette suite de clichés, simplement illustrée par 4 poings noirs serrés.

On peut d’abord voir un carré noir, suivi de deux photos de personnes qui semblent être sa femme et de sa fille, à une compétition de « soccer ». Elles présentent un tee-shirt « Silver Lake Game Changer ». Silver Lake est un quartier de Los Angeles, on peut donc supposer que c’est là que la famille vit.

Les photos suivantes montrent ScHoolboy Q en studio, assis sur un canapé ou enregistrant des lyrics. La publication est suivie d’une mystérieuse image de couleur magenta qui renvoie aux lumières de la photo suivante, présentant ce qui semble être un home studio. L’ensemble se termine sur un message d’un fan lui disant « tu ferais mieux de sortir un album, ces n * * * * sont en sécurité sans leur champion ».

Si l’ensemble est cryptique, le message est clair. La famille va bien, le Q est de retour en studio et ça s’annonce lourd. Aucune autre information n’a été révélée pour l’instant, mais cette annonce fait déjà beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On note également les réponses de son compère de Black Hippies, Zacari ou encore d’A$AP Ferg.