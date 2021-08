Saweetie dénonce l'homophobie dans le hip hop

Suite à la polémique liée aux propos homophobes de DaBaby, de nombreuses personnalités se sont exprimées.

par Team Mouv'

Suite à la polémique liée aux propos homophobes de DaBaby lors du Rolling Loud Festival, de nombreuses personnalités se sont exprimées pour dénoncer l'homophobie ambiante qui règne dans le milieu du hip hop .

Une culture homophobe

Ce n'est pas une surprise : le milieu du hip hop, très masculin, est réputé depuis toujours pour nourrir une culture anti LGBTQIA + et misogyne. Les débats à ce sujet n'ont d'ailleurs jamais cessé, mais heureusement, ces dernières années ont vu naître une prise de conscience plus importante et nécessaire afin de faire bouger les choses .

On a pu voir par exemple de plus en plus d'artistes affirmer leur appartenance à la communauté LGBTQIA + , même si ces révélations sont souvent reçues avec beaucoup de résistance .

Les mentalités doivent évoluer

Interviewée par le magazine PEOPLE, la rappeuse Saweetie s'est exprimée sur ces récents évènements et a tenu à apporter son soutien à la communauté LGBTQIA + : " Je pense qu'il est important que nous ayons tous du respect pour chacun, nous avons tous le même sang" a t'elle affirmé .

Elle rajoute que "nous sommes tous des êtres humains. J'ai été élevée et éduquée dans le respect de chacun, peu importe ce qu'il est, ce qu'il fait, parce qu'en définitive nous somme tous égaux" avant de conclure que "nous avons tous besoin de dénoncer ce qui est inconfortable pour soi, nous devons affirmer ce qui nous semble juste". Des propos emplis de sagesse et d'humanité que beaucoup devraient prendre pour exemple .