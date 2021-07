Saweetie annonce une collaboration croustillante avec McDonald’s

La rappeuse vient d'annoncer sa collaboration avec McDonald's

par Team Mouv'

Si l'on connait Saweetie pour ses bangers tels que My Type, Best Friends ou encore Tap In, il y a une autre domaine où la jeune femme a d'autres talents : la nourriture ! En effet, pour ceux qui la suivent sur les réseaux, Saweetie s'est souvent illustrée pour son goût pour la cuisine et les recettes originales . Que ce soit des combinaisons de burgers ( Macdonald's ) ou des nouilles aux chips épicées ( Cheetos ) , Saweetie ne se cache pas pour affirmer ses gouts culinaires particuliers .

McDonald's séduit par Saweetie

Ses "concoctions" culinaires comme elle les appelle, semblent finalement avoir attiré l'œil de partenaires commerciaux puisque la rappeuse vient d'annoncer une collaboration avec McDonald's dont elle adore les menus . C'est sur ses réseaux que l'interprète d'Icy a révélé la nouvelle avec une photo assez originale : des frites reprenant la composition de son logo, un flocon de neige .

Comme on peut le voir sur les premières images postées par McDonalds, la collaboration prendra la forme d'un menu, le Saweetie Meal et il sera possible de le "remixer" comme le révèle le tweet de XXL Magazine :

Avec cette collab, Saweetie sera la deuxième rappeuse et première artiste féminine choisie par McDonald's, après Travis Scott qui était le premier rappeur a avoir un menu avec le géant du fast food .