RZA explique pourquoi 2Pac était plus "dangereux" que Biggie

Selon RZA, 2Pac était plus "dangereux" que Biggie.

L'héritage de Tupac Shakur reprend souvent devant de la scène . Cette fois ci Shakur était le sujet de conversation du chat de RZA avec The Art of Dialogue .

"Pac avait aussi le pouvoir de réveiller le rebelle en vous"

L'icône du Wu - Tang Clan a partagé ses pensées et son opinion sur la raison pour laquelle 2Pac était plus "dangereux" que The Notorious B . I . G . "Ce que Pac avait, je pense, c'était une façon de nous toucher dans toutes nos émotions", a déclaré RZA . "Pac avait le pouvoir de faire jaillir votre pensée émotionnelle, comme avec 'Brenda Has a Baby', 'Dear Mama', mais il avait aussi le pouvoir de réveiller le rebelle en vous . Vous comprenez ? Et ces deux choses . . . en fait, il était probablement plus dangereux que Big, Notorious B . I . G . "

Le rappeur de New York enchaine : "Notorious B . I . G . , on pouvait faire la fête avec lui et on le fait toujours . . . mais Pac, on va probablement plus le pointer du doigt . . . __il allait plus dans le délire Malcolm X et la société a peur de ça . "

L'animateur de The Art of Dialogue a alors rebondi en ajoutant que 2Pac communiquait l'amour tout en déclenchant des révolutions, ce à quoi RZA a répondu qu'on pouvait dire la même chose de Biggie, mis à part sur l'aspect révolutionnaire .

Tout le monde ne risque pas d'être d'accord avec ces déclarations mais elles auront au moins le mérite d'être réfléchies et argumentées .