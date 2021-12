Roddy Ricch x Travis Scott : un projet commun pour 2022 ?

Roddy Ricch annonce qu'il a beaucoup de musiques de côté avec Travis Scott.

par Team Mouv'

L'un est en pleine promotion de son nouvel album qui s'annonce déjà comme le succès de cette fin d'année aux USA, l'autre est encore en pleine tourmente suite au drame du festival d'Astroword. Roddy Ricch et Travis Scott, malgré deux actualités diamétralement opposées, pourraient sortir un projet commun pour 2022.

Difficile de passer à côté du contexte

Le deuxième album de Roddy Ricch, Live Life Fast, est sorti ce vendredi 17 décembre, avec la collaboration de Future, Jamie Foxx, Lil Baby, 21 Savage, Ty Dolla Sign, Gunna, Fivio Foreign, et plus encore. Pour célébrer le projet, le rappeur de Compton s'est assis avec Zane Lowe pour discuter de l'influence durable de Nipsey Hussle sur sa communauté, de sa collaboration avec Travis Scott, de sa propre relation avec Kanye West, de l'impact de Virgil Abloh ou encore de son nouvel album.

Parmi tous ces thèmes, un a retenu l'attention, celui de son lien avec Travis Scott. En effet, Roddy Ricch a parlé de faire de la "magie" avec La Flamme et de tous les endroits exotiques où ils ont voyagé, notamment Cabo, Paris, Aspen et Hawaii. "On a plein de chansons. C'est pourquoi j'ai hâte que... le monde puisse vraiment s'en imprégner", a déclaré Roddy. "Avec tout le respect pour ce qui se passe. ... C'est tragique. ... [ ... ] C'est une bonne âme."

Effectivement, malgré la très bonne relation qu'ont les deux rappeurs et leur talent réciproque, il semble compliqué pour le moment de voir Travis sortir un projet avec tous les problèmes qu'il rencontre en ce moment...