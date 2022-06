Roddy Ricch va être mis en accusation pour port d'armes

Roddy Ricch a été arrêté pour possession d'armes puis relâcher dans l'attente de la décision du tribunal.

La dernière mise à jour de l'arrestation inattendue de Roddy Ricch au Governors Ball Festival révèle que le jeune homme de 23 ans a été libéré de sa garde à vue ce dimanche 12 juin après-midi.

En attente de conclusions

Au cas où vous l'auriez manqué, le natif de Compton devait se produire samedi, mais lui et son équipe ont été arrêtés lors d'un contrôle de sécurité où les agents auraient trouvé "une arme à feu chargée, neuf munitions, ainsi qu'un chargeur de grande capacité" dans un véhicule qu'ils amenaient au spectacle. Après cette découverte, Roddy et deux autres personnes ont été arrêtés. Le rappeur doit répondre de quatre chefs d'accusation pour possession criminelle d'une arme, possession d'un dispositif d'alimentation en munitions de grande capacité et possession illégale de ce dispositif.

Tôt ce matin, TMZ a rapporté que l'auteur de The Box était toujours en détention, ajoutant : "et cela ne changera pas tant qu'il n'aura pas comparu devant le tribunal pour répondre aux accusations". Situation qu'il n'a finalement été qu'une question d'heures avant que Roddy Ricch et ses coéquipiers ne soient libérés dimanche après-midi. Les photos obtenues par le média montrent l'auteur de Please Excuse Me For Being Antisocial récupérant une grande partie de ce qu'il avait sur lui au moment de l'arrestation.

On ne sait pas encore quel type de caution la star californienne a dû payer pour recouvrer sa liberté, et on s'attend à ce qu'il se présente devant un juge ce lundi pour être mis en accusation pour port d'armes. Les rapports mentionnent également que Roddy Ricch semblait être dans un "bon état d'esprit" compte tenu de tout ce qu'il a traversé. Nous saurons donc plus tard s'il sera formellement inculpé pour cet incident ou non...