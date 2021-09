Roddy Ricch tease la sortie de son nouvel album

Ce nouvel album de Roddy Ricch pourrait s'intituler "LIVE LIFE FAST".

par Team Mouv'

Après son premier album Please Excuse Me for Being Antisocial, sorti en décembre 2019, Roddy Ricch passe la deuxième vitesse, et tease la suite. Sur son compte Instagram, le rappeur de Compton a laissé entendre que son deuxième album était en préparation et qu'il pourrait s'intituler LIVE LIVE FAST .

Un album de 18 morceaux

Sur la photo partagée, on peut voir que l'album serait composé de 18 morceaux, d'une durée de 51 minutes . Le premier track de l'album s'intitule Live Fast Intro . Plus tard, dans sa story Instagram, l'auteur de The Box a aussi précisé qu'il vivait en studio et qu'il bossait de manière acharnée sur ce nouvel opus . D'ailleurs, depuis quelques jours Roddy Ricch est à Paris, le rappeur affiche la ville dans sa story Instagram, ce qui laisse penser qu'il bosse ce deuxième opus en France .

La story Instagram de Roddy Ricch