Roddy Ricch quitte les réseaux après qu'on se soit moqué d'un de ses sons

Roddy Ricch supprime ses comptes après un bad buzz autour d'un nouvel extrait.

Les artistes sont souvent critiqués, c'est la partie difficile du métier, mais cette fois-ci, une pépite du rap US a préféré prendre ses distances avec les mauvaises langues.

S'échapper pour mieux respirer

Roddy Ricch a désactivé ses comptes Twitter et Instagram au cours du week-end du 5-6 février après un bad buzz sur les réseaux sociaux provoqué par la publication d'un nouvel extrait de chanson intitulé Out My Mind.

Le passage, apparemment non masterisé, présente une série de choix de production discutables dont une basse tellement gonflée qu'elle entraîne la piste vocale dans sa chute. Quelques heures après avoir publié l'extrait, l'auteur de thailand l'a supprimé. "Je suppose que je suis un flop maintenant", a-t-il écrit dans une story Instagram qu'il a postée peu avant de supprimer ses comptes.

Pour rappel, le deuxième album de Roddy Ricch n'a pas été à la hauteur de son premier projet à succès de 2019, Please Excuse Me For Being Antisocial. En effet, LIVE LIFE FAST a été lancé une semaine avant le réveillon de Noël 2021, a reçu un accueil critique mitigé, et a rapidement disparu des charts après avoir débuté à la quatrième place. Un échec apparemment encore difficile à accepter par le rappeur.